Palermo, raffiche di vento in arrivo. La protezione civile: “Fare attenzione”

Si sconsiglia di utilizzare motocicli e biciclette

PALERMO – La Protezione civile del Comune di Palermo ha diffuso l’avviso di rischio per forti venti e raffiche di vento valido a partire dal 13/03/2025 e fino al 15/03/2025.

“Viste le previsioni meteo (relative al rischio legato alle forti raffiche di vento) a partire dal 13 marzo e fino al 15 marzo e i potenziali eventi che potrebbero interessare il territorio comunale, la protezione civile invita i cittadini ad adottare ogni opportuna cautela per ridurre i relativi rischi.

In particolare, si consiglia di: evitare le zone alberate dei parcheggi pubblici e dei viali; transitare con prudenza e attenzione lungo le strade e aree pubbliche in cui sono presenti cartelloni pubblicitari o edifici pericolanti; evitare di guidare monopattini, motocicli e biciclette; guidare con prudenza; evitare di uscire se non in caso di reale necessità e di evitare di fermarsi vicino ad alberi, cartelloni o edifici e murature fatiscenti”.