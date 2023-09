Palermo, ragazza incinta muore all’ospedale Villa Sofia

Giorgia Migliarba

Disperazione e tensione con i parenti. Interviene la polizia

PALERMO – Una ragazza al sesto mese di gravidanza, Giorgia Migliarba, è deceduta insieme al bimbo che portava in grembo all’ospedale Villa Sofia. Aveva 28 anni, abitava allo Zen ed era madre di altri tre figli. Ad accompagnarla in ospedale sarebbero stati i familiari con un mezzo proprio. Non hanno atteso l’arrivo dell’ambulanza che era già stata allertata. I sanitari, giunti allo Zen, sarebbero stati aggrediti. La ventottenne sarebbe arrivata in arresto cardiaco. Inutile il lungo tentativo di rianimarla.

In ospedale si sono radunati i parenti. Scene di disperazione e forti tensioni. Sono stati lanciati oggetti contro i vetri dell’ospedale ed è stato necessario l’intervento dei poliziotti in tenuta antisommossa. Alcuni parenti hanno tentato di fare irruzione nel pronto soccorso e sono stati bloccati. Gli agenti presidiano la salma che si trova nella camera mortuaria.