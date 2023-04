Rap, trovata la quadra: Forza Italia esprimerà la quota rosa

Todaro verso la presidenza della società

PALERMO – Partecipate, partita chiusa. Anche la Rap avrà infatti il suo nuovo Cda: è fissata per questa mattina alle 11 l’assemblea dei soci che ufficializzerà la terna che guiderà la società del comune di Palermo che si occupa di igiene ambientale. Poltrone che scottano fra una Bellolampo quasi satura (in attesa di una settima vasca ancora non pronta), una richiesta di aumento della Tari che il sindaco ha già detto di non volere e una differenziata che non decolla, anche se piazzetta Cairoli sta gestendo concorsi per l’assunzione di centinaia di nuovi lavoratori.

La Rap è l’ultima azienda che arriva allo spoil systems: settimana scorsa è stata la volta di Amat, ma sulla partecipata che gestisce la raccolta dei rifiuti era sorto il problema della quota rosa. O meglio, di chi dovesse indicarla: da un lato la nuova Democrazia cristiana, che però ha già indicato una donna alla presidenza della Sispi (Giovanna Gaballo) e quindi voleva puntare su un uomo, dall’altro Forza Italia (e in particolare l’area dell’assessore regionale Edy Tamajo) che invece finora non aveva nominato donne.

Un braccio di ferro che si è risolto solo ieri a favore dei cuffariani, con Tamajo “costretto” a ritirare il suo candidato, ossia l’ex consigliere dell’Ottava circoscrizione Massimiliano Crapa: un passo indietro “compiuto per senso di responsabilità”, fanno sapere ambienti azzurri, sottolineando la volontà di non arrivare alla rottura. Massimo riserbo sul nome scelto ieri sera, almeno finché non verranno compiute le verifiche dagli uffici, anche se si tratterebbe di una avvocatessa.

Maggiori certezze ci sono invece sul resto del cda. Presidente dovrebbe essere l’industriale Giuseppe Todaro, scelto direttamente dal sindaco Lagalla: già componente del cda di Gesap, nome di primo piano di Confindustria, presidente della società Osp che lavora al porto di Palermo e che avrebbe superato i controlli su presunte incompatibilità dovute proprio a quest’ultimo incarico. Terzo nome l’avvocato Edoardo Scarlata, in quota nuova Dc.