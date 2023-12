Palermo, rapina al supermercato Ard di via Beato Angelico

Fallito poco dopo l'assalto a un altro supermarket di via Brunelleschi

PALERMO – Rapina al supermercato Ard via Beato Angelico a Palermo. Un uomo con il volto coperto è entrato nell’esercizio commerciale e ha minacciato i cassieri con un cacciavite. Ha preso i soldi che si trovavano in cassa ed è fuggito.

Poco dopo un altro colpo è stato tentato nel supermercato Paghi Poco in via Brunelleschi. Anche in questo caso ad agire è stato un uomo. Stavolta si è trovato davanti ad un vigilante che è riuscito a bloccarlo e farlo fuggire. L’addetto alla sicurezza ha riportato alcune leggere lesioni nella colluttazione.