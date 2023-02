Rapinato un centro scommesse al Villaggio Santa Rosalia

Da quantificare il bottino. Usate delle grosse pietre per spaccare la vetrina

1' DI LETTURA

PALERMO – Nella notte un gruppo di ragazzi ha prima sfondato, con l’ausilio di due grosse pietre, la vetrina di un centro scommesse che si trova in via Vincenzo Madonia, Villaggio Santa Rosalia, e poi fatto irruzione all’interno dello stesso.

I ladri hanno portato via i soldi presenti all’interno dell’attività per poi fuggire e far perdere le loro tracce, ma resta da quantificare il bottino.

Sul posto è presente la polizia scientifica che sta eseguendo i rilievi per risalire ai malviventi.