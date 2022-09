Palermo, assalto al furgone delle sigarette: due arresti NOMI

Traditi dalle immagini delle telecamere

PALERMO – Avrebbero assaltato un furgone carico di sigarette. I poliziotti della squadra mobile hanno arrestato Francesco Mistretta, 54 anni, ed Alessandro Tutone, 30 anni.

Il giudice per le indagini preliminari Nicola Aiello venerdì scorso ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica.

Gli investigatori avrebbero risolto il caso in pochi mesi. Il colpo, l’ennesimo, è del giugno scorso. I rapinatori bloccarono un furgone in via Rocco Jemma, a due passi dal Policlinico. Ne avevano seguito il percorso iniziato del deposito dei monopoli di viale Regione Siciliana per le consegne alle tabaccherie.

Il gruppo, che secondo i testimoni era armato, bloccò il corriere dopo l’apertura del vano di carico. Mentre uno dei banditi minacciava l’uomo rimasto al volante, altri due malviventi si erano impossessati di otto colli di sigarette per un valore di circa 10mila euro. Il bottino era stato caricato nella stessa auto usata dalla banda per allontanarsi.

Ai due indagati viene contestata la rapina e il sequestro di persona. Alla loro identità gli agenti della Mobile sono arrivati analizzando le immagini di alcune telecamere di sicurezza, intercettando i loro telefonini, incrociando i tabulati e raccogliendo una serie di testimonianze.