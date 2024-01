Portati via soldi e un cellulare, indagano i carabinieri

PALERMO – Un cinese di 30 anni è stato rapinato nell’androne di Palazzo Cutò, in via Maqueda, a Palermo, mentre rincasava. Un malvivente gli ha portato via soldi e cellulare. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.