Rapinatore 18enne tradito da TikTok: caccia ad una baby gang

Un ragazzo di 18 anni ai domiciliari, uno trasferito al Malaspina

PALERMO – Appena diciottenne con la passione per i social. Ed è un video postato su TikTok ad avere tradito uno dei due giovani rapinatori arrestati ieri dai carabinieri della stazione di Piazza Marina. Gli sono stati concessi i domiciliari. Adesso è caccia agli altri componenti della baby gang.

L’ordinanza, chiesta dalla Procura, è firmata dal giudice per le indagini preliminari Nicola Aiello.Assieme al diciottenne – G.T. sono le sue inziali – avrebbe agito un sedicenne di origini tunisine trasferito al carcere dei minorenni.

I due presunti rapinatori avrebbero fatto parte di una baby gang. Ancora una volta le indagini fanno emergere la presenza di gruppi di ragazzini terribili e pronti a tutto. La settimana scorsa un’inchiesta ha svelato le scorribande di un gruppo di giovanissimi che seminava terrore panico nel centro storico.

Il 21 marzo scorso in due, intorno alle 18:30, fanno irruzione nel supermercato Marotta di via Cesare Battisti. Indossano le mascherine chirurgiche anti covid, uno scaldacollo e un giubbotto con il cappuccio.

Minacciano il cassiere e si fanno consegnare 880 euro presenti nelle casse. I carabinieri hanno estrapolato le immagini dalle telecamere di videosorveglianza. Nei frame si vede un gruppo di otto giovani che percorrono a piedi via Maqueda in direzione di Piazza Giulio Cesare. Si fermano all’altezza di una farmacia. Si scambiano i vestiti e si spostano davanti al supermercato. Un modo per depistare le indagini.

Arraffano il bottino minacciando il cassiere con dei coltelli e scappano. Gli investigatori hanno dei sospetti e controllano diversi profili social. Ed ecco il video che tradisce il giovane rapinatore. Assalta i supermercati e poi, come tutti i suoi coetanei, si diverte sui social network. I video caricati per gioco servono a identificarlo.