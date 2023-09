Palermo, rapine a cinque farmacie: tre giovani arrestati

Gli assalti nei quartieri del Cep e di Borgo Nuovo

PALERMO – Avrebbero messo a segno ben cinque rapine, nel giro di pochi giorni, tra Cep e Borgo Nuovo, a Palermo. La polizia ha eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre giovani palermitani, accusati, a vario titolo, di aver preso parte a quattro rapine a farmacie e una tentata. Uno dei tre dovrà rispondere di una sola delle rapine consumate, gli altri due risponderanno di tutti e cinque gli assalti.

Le indagini

Le indagini sono state condotte dai poliziotti dai falchi della squadra mobile. Due rapine il 17 novembre e tre l’1 dicembre dello scorso anno. Tutte le farmacie prese di mira sono distribuite nei quartieri del Cep e di Borgo Nuovo.

I fatti

Il 1 dicembre i rapinatori diedero il via a quattro assalti ad altrettante farmacie. Uno dei banditi avrebbe usato sempre la stessa pistola. Una rapina tentata in viale Piazza Armerina, poi compiuta alla farmacia in via Castellana, di viale Michelangelo, e in via Mogadiscio. Qui due rapinatori sono stati arrestati in flagranza dopo che uno dei giovani si era fatto scudo con il corpo di un dipendente della farmacia, puntandogli la pistola alla tempia, per garantirsi la fuga.

L’intervento della polizia

Il rapinatore fu bloccato dai poliziotti giunti in via Mogadiscio e disarmato. La pistola come accertato dagli agenti della scientifica era stata utilizzata per compiere altre due rapine il 17 novembre, alla farmacia di via Pietro Scaglione e via Besio. In via Scaglione il rapinatore ha esploso un colpo d’arma da fuoco contro una vetrina proprio con la stessa pistola.