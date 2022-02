Palermo, un ragazzo e un market rapinati: 5 arresti – I NOMI

Assalti in corso Calatafimi e in via Roma

PALERMO – Cinque arresti per due rapine. Le indagini sono dei carabineiri del comando provinciale di Palermo che hanno potenziato le attività di controllo del territorio. La prima ordinanza di custodia cautelare raggiunge tre giovani indagati per l’assalto dell’aprile scorso ai danni di un supermercato Conad in corso Calatafimi. Uno dei tre malviventi, Francesco Mazzeo, era stato arrestato in flagranza di reato grazie all’intervento di un carabiniere libero dal servizio. GUARDA IL VIDEO DELL’INTERVENTO DEL CARABINIERE Il rapinatore era strato bloccato e il bottino recuperato. Il provvedimento di oggi colpisce i suoi presunti complici, Ivan Castronovo 19 anni e Salvatore Mazanares di 21, che si erano dati alla fuga in sella a degli scooter. La Procura della Repubblica, i militari della Compagnia di Piazza Verdi e del Nucleo radiomobile sono arrivati alla loro identificazione. E sono stati sempre i militari del Radiomobile a fermare i presunti autori di una rapina ai danni di un ventenne, minacciato con un coltello in via Roma e derubato di soldi e telefonino. Gli arresti sono stati convalidati dal giudce per le indagini preliminari. I militari hanno potenziato i controlli specien nel centro storico, dove si registra un aumento dei reati di microcriminalità.



