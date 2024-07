Palermo ko nella seconda amichevole in ritiro: vince 0-1 il Rapperswil

In gol al minuto 83 del match Wiskemann

Termina con una sconfitta la seconda gara amichevole che il Palermo di Alessio Dionisi ha giocato a Livigno, contro il Rapperswil. Sul campo dell’Aquagranda, sede del ritiro dei siciliani, la compagine che milita nella terza divisione svizzera si è aggiudicata di misura l’incontro estivo con i rosanero. In gol al minuto 83 Wiskemann, che con un pregevole colpo di tacco ha battuto Gomis.

Dopo la vittoria per 10-0 nel primo test contro la Rappresentativa LND Sondrio, arriva il primo ko per i rosa di mister Dionisi nella partita successiva, giocata quasi alla fine del ritiro pre campionato in Valtellina. Per la formazione iniziale, Dionisi ha dovuto fare i conti con alcuni assenti soprattutto in linea mediana (Segre, Stulac e Ranocchia sono temporaneamente ai box così come Ceccaroni e Desplanches).

Tra i pali è andato Gomis e la difesa a quattro di fronte al nuovo portiere del Palermo era composta da Diakité, Lucioni, Graves e Buttaro. In cabina di regia Claudio Gomes, affiancato da Vasic e Saric. In avanti, tridente d’attacco formato da Insigne, Brunori e Di Francesco. Nessun particolare tentativo da parte dei rosa per impensierire gli avversari nel primo tempo. Quasi mai pericolosa la squadra di Dionisi se non per un tiro al volo da fuori area di Saric col mancino (quasi allo scadere).

Nella ripresa, è stato il momento di alcuni cambi. A inizio secondo tempo Peda ha preso il posto di Graves. Al 53’ Di Mariano ha sostituito Di Francesco, mentre al 60’ spazio per Damiani e Devetak (che hanno preso il posto di Vasic e Lucioni). Broh ha sostituito Insigne al minuto 65, infine Corona e Fella hanno dato il cambio a Brunori e Saric al 72’. Anche in questo caso, però, nessun sussulto da parte dei rosanero, che subiscono il gol degli svizzeri quasi allo scadere del test amichevole e concludono il match sconfitti per 1-0.

La compagine allenata dal tecnico Alessio Dionisi tornerà in campo nella giornata di sabato 20 luglio, a conclusione del ritiro estivo pre campionato a Livigno. Il Palermo, infatti, si recherà al campo sportivo di Temù (Brescia) per il test amichevole contro il Monza (ore 16.30). La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre e in versione HD sul canale 560).