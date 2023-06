Palermo, record al Falcone Borsellino: 30mila passeggeri in un giorno

Dallo scalo hanno transitato 204 voli

Record di passeggeri allo scalo Falcone Borsellino.

“Ieri, 16 giugno, – fa sapere la società Gesap che gestisce l’aeroporto – abbiamo ospitato 204 voli e 30.663 viaggiatori. Un record che supera anche il numero di passeggeri in un solo giorno anche nel periodo pre pandemico. Non ci sono stati disagi anche perché proprio in questi giorni è stata inaugurata la nuova area di oltre 500 metri quadrati”. E’ il preludio all’apertura della nuova zona commerciale in area aperta al pubblico che si concretizzerà entro luglio, con l’apertura di ristorante, pizzeria e terrazza, oltre alle aree antistanti i locali.

“Stiamo lavorando per rendere l’aeroporto più accogliente – dice Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap – Abbiamo allungato il passo sui lavori, perché bisogna fare in fretta per evitare disagi ai tantissimi passeggeri che affollano l’aerostazione. Ma vogliamo anche dimostrare che in Sicilia si può investire accorciando i tempi. Ormai, siamo a pochi giorni dall’apertura di nuovi locali che fanno capo a importanti marchi del food e di nuovi spazi che renderanno più agevole e gradevole il passaggio dal terminal”.