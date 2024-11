Palermo, recruiting day per il settore alberghiero: i posti disponibili

L'iniziativa, le voci e i numeri VIDEO

PALERMO – “Una bella iniziativa, molto partecipata e che da speranza”. Sono i primi commenti dei siciliani impegnati nel recruiting day per il settore alberghiero che si è svolto ieri mattina, a Palermo, all’Hotel San Paolo Palace di via Messina Marine. I colloqui selettivi organizzati dalla Regione Siciliana, attraverso il Centro per l’impiego di Palermo e in collaborazione con Federalberghi Palermo e Sviluppo Lavoro Italia, sono andati avanti per tutto il giorno.

Il recruiting

L’iniziativa ha visto la partecipazione di 28 aziende del settore alberghiero, per un totale di circa 60 reclutatori chiamati a valutare quasi 700 candidati, selezionati in base alle loro competenze e skills, tra gli oltre 4mila profili esaminati. Sono invece circa 600 le posizioni aperte ancora da occupare.

Ai colloqui hanno partecipato anche lavoratori con disabilità assistiti dagli interpreti Lis. Il progetto nasce anche grazie all’impulso di Nicola Farruggio, presidente di Federalberghi Palermo, recentemente scomparso, che viene ricordato con affetto dallo staff e dagli organizzatori del recruiting.

L’organizzazione dell’evento è stata a costo zero per le aziende, che potranno anche usufruire delle misure economiche a sostegno delle imprese che la Regione Siciliana ha messo in campo.

I candidati

L’appuntamento è rivolto ai soggetti, già selezionati dal centro per l’impiego dopo l’esame dei curricula e gli incontri in presenza, che appartengono al bacino dei disoccupati ordinari e percettori di Naspi e Dis-coll, di beneficiari di assegno di inclusione o supporto formazione lavoro, tutti afferenti al bacino Gol.

Presente all’iniziativa l’assessore regionale alla Famiglia, alle politiche sociali e al lavoro, Nuccia Albano. Nel video le parole di Sasà Rizzo, direttore dell’ufficio di collocamento. A seguire, i commenti dei primi candidati che hanno partecipato all’iniziativa.