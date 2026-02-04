Campofelice di Roccella, continuano le operazioni di spegnimento dell’incendio

Impiegati uomini e mezzi dei vigili deI fuoco provenienti da tutta la provincia VIDEO

CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PALERMO) – Proseguono le operazioni di spegnimento per l’incendio che ha interessato l’impianto di trattamento dei rifiuti plastici nel Comune di Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo.

Nel corso della giornata sono stati impiegati numerosi uomini e mezzi dei vigili del fuoco provenienti da tutta la provincia di Palermo.

Per rendere più efficace l’azione di spegnimento sono intervenuti i mezzi del gruppo operativo speciale con mezzi movimento terra, utilizzati per lo smassamento dei rifiuti, e un mezzo aeroportuale Auto Idro Schiuma Polvere (AISP), capace di erogare oltre 4.000 litri di acqua al minuto.

In mattinata ha effettuato un sopralluogo anche il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Palermo, Girolamo Bentivoglio Fiandra. Contestualmente, l’ARPA ha eseguito campionamenti ambientali per la verifica di eventuali livelli di inquinamento; si resta in attesa dei risultati delle analisi.

Il tratto della SS 113 antistante l’impianto è stato chiuso al traffico ed è presidiato da personale Anas e dalla polizia stradale. A supporto delle squadre operative dei vigili del fuoco sono intervenute anche diverse autobotti della Protezione Civile della Città Metropolitana di Palermo.