Notte di lavoro per i vigili del fuoco - VIDEO

CAMPOFELICE DI ROCCELLA – Incendio in un impianto di trattamento rifiuti di Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo. Dalle 22 circa di martedì 3 febbraio, diverse squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate per spegnere le fiamme in contrada “Pista vecchia”, in prossimità dello svincolo autostradale di Buonfornello.

L’incendio ha interessato delle rotoballe posizionate all’aperto su una superficie di diverse migliaia di metri quadri. Le squadre hanno operato tutta la notte per cercare di contenere le fiamme, proteggendo le strutture interne all’impianto. Le operazioni sono proseguite fino al mattino e sul posto sono stati impegnati circa 20 uomini e 10 mezzi dei vigili del fuoco. A supporto delle squadre, il comune di Campofelice ha messo a disposizione una botte per il rifornimento idrico. Non ci sono feriti. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

L’Anas ha comunicato che sulla SS113 “Settentrionale Sicula” è stato chiuso il tratto in entrambe le direzioni dal km 205,600 al km 207,800, all’altezza di Campofelice di Roccella per l’incendio e la presenza di fumo. Il traffico è stato deviato sulla A19.