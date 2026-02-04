 Gela, coppia di ladri arrestata: la moglie incinta faceva da palo
La polizia ha bloccato i due dopo il furto a una villetta - VIDEO
PROVINCIA DI CALTANISSETTA
di
GELA – Una coppia di Gela è stata arrestata dalla polizia dopo avere commesso un furto in un’abitazione. Lui, 24 anni, con precedenti specifici, è stato bloccato dagli agenti mentre fuggiva da una villetta con un sacco in mano, contenente la refurtiva, orologi, monili in oro e bigiotteria, del valore commerciale stimato di circa 3.500 euro. Lei, invece, al nono mese di gravidanza, faceva da palo al compagno. La donna era sottoposta all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria poiché indagata per un altro furto in abitazione.

Nell’abitazione della coppia la polizia ha poi trovato e sequestrato un’aspirapolvere completa di accessori e un robot da cucina risultati rubati il 20 gennaio. I due arrestati su disposizione della Procura sono stati posti agli arresti domiciliari. Il Tribunale di Gela ha convalidato l’arresto ed ha disposto la misura cautelare dei domiciliari per la donna e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per l’uomo.

