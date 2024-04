Il Palermo non sa più vincere: la Reggiana passa 2-1 al “Barbera”

Portanova e Rozzio ribaltano il vantaggio iniziale dei rosa con Brunori

PALERMO – Il Palermo lascia il terreno di gioco del “Renzo Barbera” tra i fischi degli oltre 20 mila spettatori presenti. La sconfitta contro la Reggiana, arrivata con il risultato finale di 2-1 in favore degli ospiti, è la prima dell’era Mignani dopo i tre pareggi consecutivi. Un risultato e una prestazione che sicuramente non hanno lasciato soddisfatti i tifosi del capoluogo siciliano.

Sembra quasi che i rosanero non sappiano più vincere: l’ultimo successo del Palermo in campionato risale al 10 marzo, in trasferta contro il Lecco; l’ultima vittoria in casa, invece, è del 17 febbraio contro il Como. Una serie di risultati non del tutto positivi che non sembrano compromettere i playoff, ma che sicuramente non favoriscono un ambiente sereno in vista degli spareggi promozione.

La partita inizia a rilento e le occasioni più pericolose le ha la Reggiana. Il Palermo si accende dopo la metà del primo tempo e sblocca la gara con un gran gol di Brunori (prima annullato per fuorigioco e poi convalidato dal VAR). Si va negli spogliatoi con i rosanero in vantaggio, ma nella ripresa l’ennesimo crollo dei siciliani permette alla squadra di Nesta di ribaltare il risultato. Prima Portanova direttamente da punizione, poi Rozzio chiude i conti.

Il Palermo, nonostante la sconfitta, mantiene il sesto posto a quota 52 punti, mentre la Reggiana si allontana ancora di più dalla zona playout grazie ai tre punti ottenuti al “Barbera”. Il Brescia e la Sampdoria inseguono i rosa rispettivamente dal settimo e dall’ottavo posto con 47 e 46 lunghezze. Il Catanzaro, infine, è ancora quinto con 57 punti.

Il tabellino

PALERMO: Pigliacelli, Lund, Gomes, Lucioni, Mancuso (dal 55′ Soleri), Brunori (Cap.), Di Francesco (dal 73′ Traorè), Nedelcearu (dal 73′ Insigne), Diakité, Buttaro (dal 67′ Ranocchia), Henderson (dal 55′ Segre). A disposizione: Desplanches, Kanuric, Graves, Stulac, Segre, Insigne, Ranocchia, Marconi, Soleri, Ceccaroni, Traorè. Allenatore: Mignani.



REGGIANA: Satalino, Pieragnolo (dal 90′ Pajac), Rozzio (Cap.), Gondo (dal 79′ Okwonkwo), Fiamozzi, Libutti, Marcandalli, Bianco (dal 90′ Cigarini), Melegoni, Kabashi, Portanova (dal 74′ Antiste). A disposizione: Sposito, Varela, Cigarini, Vido, Reinhart, Okwonkwo, Blanco, Pettinari, Szyminski, Antiste, Pajac, Vergara. Allenatore: Nesta.



ARBITRO: Perenzoni (Rovereto). AA1: Rocca (Catanzaro). AA2: Vigile (Cosenza). IV UFFICIALE: Perri (Roma 1). VAR: Maggioni (Lecco). AVAR: Serra (Torino).



MARCATORI: 36′ Brunori (P), 52′ Portanova (R), 66′ Rozzio (R).



NOTE: Ammoniti: Libutti (R), Marcandalli (R), Henderson (P).

La partita

90′ + 5′ – Non c’è più tempo, i rosanero perdono al “Barbera”. Palermo-Reggiana termina 1-2.

90′ – Ultime sostituzione anche per mister Nesta. Lasciano il campo Pieragnolo e Bianco per Pajac e Cigarini. A seguire sono stati assegnati cinque minuti di recupero

85′ – Il Palermo adesso si proietta quasi tutto in avanti per cercare il gol del pari, la Reggiana invece si difende stretta nella propria metà campo

79′ – Secondo cambio per gli ospiti, esce Gondo e al suo posto entra Okwonkwo

78′ – Altra occasione per il Palermo con il tiro di Traorè deviato che finisce sui piedi di Soleri, l’altro attaccante dei rosa prova la conclusione ma viene a sua volta murata da un difensore avversario

76′ – Brunori calcia in porta a botta sicura ma Soleri si trova nella traiettoria, il tiro sembrava essere indirizzato in rete

74′ – Primo cambio per la Reggiana, Portanova lascia il posto ad Antiste

73′ – Ancora due cambi per il Palermo, sono le ultime sostituzioni per i rosanero. Entrano in campo Insigne e Traorè al posto di Nedelcearu e Di Francesco

67′ – Mignani manda in campo Ranocchia che prende il posto di Buttaro. Segre si allarga sulla corsia di destra, il numero 14 invece fa la mezzala alla destra di Gomes

66′ – GOL DELLA REGGIANA! Sugli sviluppi di un calcio d’angolo la sfera arriva sul secondo palo nella corsia di sinistra dove Rozzio non si fa trovare impreparato e calcia al volo battendo Pigliacelli

55′ – Doppio cambio per il Palermo. Escono Mancuso ed Henderson e al loro posto entrano Soleri e Segre

52′ – GOL DELLA REGGIANA! Portanova tira in porta direttamente da calcio di punizione e trova l’angolo perfetto per battere Pigliacelli. La Reggiana porta il risultato di nuovo in parità

51′ – Giallo per Henderson

48′ – Subito dopo ancora Pigliacelli para il colpo di testa a botta sicura di Rozzio

47′ – Ottimo intervento di Pigliacelli che allontana la sfera dalla sua area piccola in tuffo dopo un cross pericoloso della Reggiana

Ore 17.18 – Squadre di nuovo in campo, batte il Palermo e inizia la ripresa

45′ + 1′ – Si va negli spogliatoi. Dopo una prima fase di studio, i rosanero hanno accelerato i giri del motore e hanno iniziato a rispondere ai tentativi dei primi minuti della Reggiana. Alla fine a sbloccare il match è stato Brunori con un gran gol, il risultato parziale alla fine del primo tempo è di 1-0 per i siciliani

45′ – Assegnato un minuto di recupero

43′ – Giallo anche per Marcandalli

37′ – GOL DEL PALERMO! Check al VAR per l’arbitro a cui viene comunicato che la posizione di Brunori era regolare! I rosanero passano in vantaggio con un gran gol del loro numero 9

36′ – Gol annullato al Palermo per posizione di fuorigioco di Brunori che era stato lanciato in verticale da Lucioni. Il numero 9 dei rosanero aveva controllato benissimo la sfera, superato Satalino e mandato il pallone in rete

33′ – Il Palermo recrimina un calcio di rigore per un tocco di mano in area di Kabashi, ma per i direttore di gara il tocco è con il petto

32′ – Ammonito Libutti

31′ – Lund spinge sulla corsia mancina e scambia con Brunori che si era allargato; il capitano dei rosa prova il cross morbido sull’inserimento di Mancuso, nessuno tocca il pallone che per poco non finisce in rete

28′ – Palermo vicino al gol con un colpo di testa di Nedelcearu dopo il cross di Di Francesco sugli sviluppi di un calcio d’angolo

21′ – Mancuso in area avversaria riceve palla e appoggia per Brunori che prova a piazzare la sfera ma non riesce a centrare la porta

19′ – Tentativo da fuori area anche per Gomes, la palla però finisce alta

15′ – Doppia conclusione da parte della Reggiana, prima ci prova Pieragnolo al volo (tiro murato col petto da Brunori) e poi Rozzio, ma Pigliacelli respinge con un guizzo

12′ – Le due squadre provano a prendere le misure per rendersi pericolose in fase offensiva

6′ – Ci prova da fuori area Kabashi, Pigliacelli legge la traiettoria e para

2′ – Incursione in area di Gondo, il suo tiro viene murato da un difensore del Palermo

Ore 16.17 – Primo pallone affidato agli ospiti, al via l’incontro al “Renzo Barbera”

Ore 16.13 – Palermo e Reggiana entrano in campo, soliti saluti di rito prima del fischio iniziale

Ore 16.00 – Si rientra negli spogliatoi, calcio d’inizio in programma alle 16.15

Ore 15.35 – Squadre in campo per il riscaldamento