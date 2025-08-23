Palermo-Reggiana, Pierozzi: “Sono felice, speravo di partire così”

L'autore del gol: "Magnani? Un nostro fratello. Vederlo è stato bellissimo"

“Per gol e assist forse è vero la mia migliore prestazione qui. Sono contento perché speravo di partire così. La figura di un allenatore che ti conosce è importante. Fa rendere meglio in campo, quindi sono felice, per la vittoria e per la squadra. Speriamo di dare seguito a tutto questo”. Niccolò Pierozzi, terzino dei rosanero e autore di uno dei due gol, ha commentato così Palermo-Reggiana terminata 2-1 al “Barbera”.

“Bellissimo fare gol al Barbera, mi mancava – ha aggiunto -. Abbiamo cercato di archiviare la stagione dell’anno scorso, il mister ci ha dato tanta fiducia. Abbiamo lavorato tanto in questo mese e mezzo. Siamo tutti uniti e compatti verso la stagione che ci aspetta, dobbiamo essere fiduciosi perché siamo forti e perché abbiamo una città intera che ci sostiene”.

“Magnani è un nostro compagno, un nostro fratello. Era qui con noi ed è stata una sorpresa. Siamo vicino a lui, speriamo di vederlo presto. Gli vogliamo un bene dell’anima, vederlo è stato bellissimo”, ha concluso Pierozzi.