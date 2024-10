Palermo-Reggiana, conferme in attacco per i rosa: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

La strada l’ha già indicata Dionisi: “Dobbiamo tornare a vincere in casa”. Il Palermo ospita la Reggiana allo stadio “Renzo Barbera” in occasione della decima giornata del campionato di Serie B. I rosanero, che fino a questo momento hanno ottenuto una sconfitta e due pareggi nei match casalinghi, vogliono soltanto i tre punti.

La compagine del capoluogo siciliano è reduce dal pareggio contro il Modena per 2-2, dopo essere stata rimontata nella ripresa dal risultato di 2-0. Nelle ultime cinque gare il Palermo ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. I rosanero, dunque, arrivano alla sfida casalinga dal settimo posto in classifica con 12 punti ottenuti.

Anche la Reggiana di William Viali ha ottenuto 12 punti fino a questo momento del campionato (così come Südtirol e Mantova). Nel turno precedente, gli emiliani hanno battuto per 2-0 il Frosinone, ma il loro ruolino di marcia non è del tutto positivo. Negli ultimi cinque incontri Serie B, infatti, hanno vinto solo contro i ciociari, ottenendo anche due pareggi e due sconfitte.

Palermo-Reggiana, le probabili formazioni

Mister Dionisi ha annunciato in conferenza stampa dell’assenza di Brunori (insieme a Saric e Lucioni). In avanti, dunque, partirà dal primo minuto Henry con Insigne e Di Francesco. In mediana dovrebbe tornare titolare Ranocchia, mentre sulla corsia mancina di difesa potrebbe rivedersi dall’inizio Ceccaroni a discapito di Lund.

Il tecnico della Reggiana Viali dovrebbe schierare i suoi con il 4-3-2-1. In mezzo al campo i rosanero ritrovano l’ex compagno di squadra Leo Stulac, passato al club emiliano nell’ultima sessione estiva di calciomercato. In avanti dovrebbe essere titolare un altro ex rosa, ovvero Luca Vido.

PALERMO (4-3-3): Desplanches; Diakité, Baniya, Nikolaou, Ceccaroni; Segre, Gomes, Ranocchia; Insigne, Henry, Di Francesco.

REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Fiamozzi, Meroni, Lucchesi, Fontanarosa; Ignacchiti, Stulac, Sersanti; Marras, Girma; Vido.