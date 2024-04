Palermo-Reggiana, Ranocchia: “Momento difficile, vogliamo rialzarci”

Il centrocampista: "Non siamo stati lucidi nel recuperare questa gara"

PALERMO – “Abbiamo fatto secondo me un buonissimo primo tempo, con alcune occasioni potenziali, magari non nitide, in cui poter fare il 2-0. Nella ripresa siamo partiti bene e poi loro hanno trovato, diciamo casualmente, i due gol. Dopo non siamo stati bravi e lucidi nel recuperare questa partita”.

Il centrocampista del Palermo Filippo Ranocchia, in conferenza stampa, commenta così la sconfitta arrivata contro la Reggiana al “Barbera”. I rosanero hanno perso con il risultato finale di 2-1 nonostante il vantaggio iniziale siglato da Brunori. Ranocchia è subentrato a partita in corso.

“Io sto abbastanza bene, ho fatto tutta la settimana ma era giusto che partissi dalla panchina perché ero fuori da tanto – spiega ancora Ranocchia al rientro dopo più di un mese di assenza -. Oggi ero un po’ più indietro nella posizione perché ci siamo sbilanciati in avanti quando sono entrato. Ho detto al mister che la mia posizione è indifferente, sono pronto a giocare dove vuole lui”.

“Siamo in un momento difficile ma siamo molto determinati a risollevarci perché lavoriamo tutti i giorni per arrivare bene allo sprint finale che vogliamo con tutti noi stessi. Il mister, da quando è arrivato, ha cercato di dare la sua impronta, soprattutto provando a dare un po’ di solidità alla squadra. Il primo obiettivo era quello di ritrovare solidità, le potenzialità ce le abbiamo e dovevamo essere più bravi a subire meno gol”, ha concluso il centrocampista dei rosanero.