Palermo-Reggiana, rosanero avanti 2-0 al 45′ LIVE

PALERMO – Il Palermo, dopo la promozione in Serie B, è pronto all’esordio stagionale. La squadra guidata, almeno in attesa che venga annunciato il nuovo allenatore, da Di Benedetto sfida la Reggiana per il turno preliminare di Coppa Italia.

Per i rosanero confermato il modulo 4-2-3-1 che ha portato fortuna alla squadra rosanero, anche perché il tecnico Di Benedetto non conosce i calciatori e avendo poco tempo a disposizione ha preferito andare avanti per la strada tracciata da Baldini. La Reggiana, invece, risponde con il 3-4-3.

PRIMO TEMPO

Primi secondi di studio per le due squadre, che devono riprendere le misure con il campo. Il Palermo non perde tempo e già dopo 2 minuti e 35 secondi è già avanti 1-0 con il solito Brunori. Il numero 9 rosanero è bravo a farsi trovare al centro e colpire di prima intenzione il cross che arrivava dalla destra di Valente che si insacca alle spalle di Turk, che si fa passare la palla in mezzo alle gambe.

Gli ospiti, guidati in panchina dall’ex Aimo Diana, provano a reagire ma i rosanero sembrano ben controllare il match.

Al 20′ il Palermo è costretto al primo cambio del match. Il difensore Lancini, che durante il match ha preso una botta che gli impedisce di respirare bene, lascia il posto a Doda che andrà a giocare sull’out destro, con Buttaro che si sposta nel ruolo di centrale. Al 28′ azione della Reggiana sull’out destro, la sfera finisce sui piedi di Sorrentino che al momento di calciare viene murato da Marconi.

Padroni di casa pericolosi con Crivello al 33′. I rosa duettano nello stretto, la sfera finisce a Crivello che prova un tiro a giro da fuori area ma la sfera non prende il giro giusto e finisce fuori.

Minuto 37′, Palermo in vantaggio per 2-0, in gol ancora Matteo Brunori. Valente serve, ancora una volta, il compagno piazzato al centro dell’area, il numero 9, lasciato colpevolmente solo dai difensori ospiti, colpisce di testa trovando ancora la rete.

Rosanero vicini al 3-0 al 46′. Ripartenza della squadra guidata da Di Benedetto, sfera larga per Valente che arriva sul lato corto dell’area, l’esterno crossa al centro per Fella che viene letteralmente murato dai difensori della Reggiana.

I ritmi di gioco, dopo i primi 45′, sono abbastanza lenti, questo dovuto al caldo e alle gambe pesanti delle due squadre.

PALERMO: 22 Pigliacelli; 25 Buttaro, 79 Lancini (Doda dal 20′), 15 Marconi, 6 Crivello; 20 De Rose (cap.), 14 Broh; 30 Valente, 11 Fella, 7 Floriano; 9 Brunori. A disposizione: 12 Massolo, 2 Pierozzi, 3 Sala, 10 Silipo, 18 Nedelcearu, 21 Damiani, 23 Doda, 27 Soleri, 39 Stoppa, 54 Peretti, 77 Elia. Allenatore: Di Benedetto.

REGGIANA: 12 Turk, 4 Rozzio (cap.), 5 Rossi, 7 Rosafio, 9 Pellegrino, 10 Sorrentino, 16 Luciani, 17 Libutti, 33 Cauz, 90 Contessa, 96 Muroni. A disposizione: 1 Voltolino, 22 Venturi, 8 Sciaudone, 23 Laezza, 27 D’Angelo, 29 Orsi, 30 Zamparo, 44 Guglielmotti, 68 Chiesa, 70 Varela. Allenatore: Diana.

Arbitro: Rutella (Del Giovane-Yoshikawa) IV Uomo: Santoro (Messina).

NOTE: ammonito Rosario, Sorrentino (A);

MARCATORI: Brunori 3′, 37′