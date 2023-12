Nel regno di Matteo Messina Denaro: 25 condanne, 220 anni di carcere

Francesco Luppino

Francesco Luppino è il personaggio chiave del processo

PALERNO – Francesco Luppino era il personaggio chiave del processo. È stato condannato a 20 anni di carcere. Il suo nome apriva l’elenco degli imputati davanti al giudice per l’udienza preliminare di Palermo Ermelinda Marfia nel processo contro boss e gregari di Mazara del Vallo, Marsala e Campobello di Mazara.

Il blitz nel regno di Matteo Messina Denaro è del settembre 2022. Pochi mesi dopo sarebbe emerso che il latitante si nascondeva a pochi metri dal bar dove si svolgevano i summit mafiosi. “È vivo” dicevano del latitante nelle intercettazioni. Il padrino durante la latitanza avrebbe inviato le direttive per decidere i nomi da piazzare al vertice delle famiglie. L’uomo forte dell’intera zona sarebbe divenuto Luppino, amico fedele del latitante, tornato libero dopo avere scontato una condanna.

Di Luppino si parla da 15 anni da oltre un decennio. A partire dalla stagione della rifondazione di Cosa Nostra tentata dai boss palermitani prima scattasse l’operazione “Perseo” del 2008. Benedetto Capizzi, boss ergastolano di Villagrazia-Santa Maria del Gesù, allora ai domiciliari nella sua villa per motivi di salute, voleva convocare di nuovo la cupola. Sapeva che senza la “benedizione” di Messina Denaro il suo progetto non avrebbe avuto l’autorevolezza necessaria. C’era un gruppo i dissidenti, capitanato da Gaetano Lo Presti, boss di Porta Nuova, poi morto suicida in carcere. Al nome di Luppino è legato un misterioso incontro avvenuto a Palermo con Salvatore e Sandro Lo Piccolo.

Queste le condanne emesse su richiesta Francesca Dessì, Gianluca De Leo, Pierangelo Padova e Alessia Sinatra della Direzione distrettuale antimafia di Palermo: Francesco Luppino 20 anni; Paolo Bonanno, Mazara del Vallo, 4 anni e 4 mesi; Marco Buffa, Mazara del Vallo 11 anni e 4 mersi; Leonardo Casano, Marsala, 6 anni; Antonino Cuttone, Mazara del Vallo, 18 anni; Piero Di Natale, Castelvetrano, 16 anni, Vito Gaiazzo, Mazara del Vallo, 9 anni e 4 mesi; Girolamo Li Causi, Marsala, 4 anni e 4 mesi; Jonathan Lucchese, Palermo, 4 anni e 4 mesi; Marco Manzo, Campobello di Mazara, 4 anni e 4 mesi; Antonino Nastasi, Campobello di Mazara, 5 anni e 4 mesi; Antonino Pace, Mazara del Vallo, 8 anni e 8 mesi; Vincenzo Pisciotta, Mazara del Vallo, 6 anni e 4 mesi; Giuseppa Prinzivalli, Marsala, 5 anni; Francesco Pulizzi, Marsala, 5 anni; Antonino Ernesto Raia, Marsala, 12 anni; Francesco Raia, 20 anni; Tiziana Rallo Marsala, 8 anni e 8 mesi; Vito Rallo, 4 anni e 4 mesi; Vincenzo Romano, Mazara del Vallo, 6 anni; Carmelo Salerno, Paceco, 6 anni e 8 mesi; Giuseppe Salerno 5 anni e 8 mesi: Giuseppe Speciale, Partinico, 5 anni e 4 mesi; Vincenzo Spezia, Campobello di Mazara, 18 anni; Francesco Stallone, Campobello di Mazara, 4 anni e 4 mesi; Rosario Stallone, 4 anni e due mesi; Michele Vitale, Partinico, 6 anni.