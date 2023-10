Il Palermo torna a Torretta: Di Mariano in gruppo, si ferma un centrocampista

I rosanero si preparano alla gara contro lo Spezia

PALERMO – Testa allo Spezia. Il Palermo, dopo due giorni di riposo concessi da mister Corini alla sua squadra, è tornato ad allenarsi oggi pomeriggio a Torretta in vista del match casalingo di lunedì prossimo contro il club ligure. Il campionato di Serie B, nello scorso weekend, è stato fermo per la sosta delle nazionali.

Anche tra i rosanero alcuni giocatori sono stati impegnati con le rispettive squadre del proprio paese d’origine: Sebastiano Desplanches (Italia Under 21) e Aljosa Vasic (Serbia Under 21) sono rientrati oggi, mentre è ancora assente Kristoffer Lund (USA).

La compagine di Eugenio Corini, dunque, ha svolto un’attivazione e mobilità, un lavoro intermittente, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva ed inattive contro.

Capitolo infortunati

Buone notizie per il tecnico dei siciliani per quanto riguarda la situazione dell’infermeria. Già la scorsa settimana l’allenatore di Bagnolo Mella aveva pienamente recuperato Ales Mateju e Nicola Valente. Il primo si era allenato a parte insieme agli infortunati (Valente, appunto, Di Mariano e Buttaro) dopo la gara contro il Modena, ma già alcuni giorni fa era tornato regolarmente in gruppo insieme all’esterno d’attacco con il numero 30 sulle spalle.

Quest’oggi, Corini, ha potuto contare anche sul rientro insieme ai compagni di Francesco Di Mariano. Il numero 10 del Palermo, reduce da un infortunio all’adduttore, è tornato a disposizione del mister dei rosanero e dovrebbe essere disponibile per alcuni minuti di gioco anche in vista della gara contro lo Spezia.

A svolgere lavoro differenziato rimane, dunque, Alessio Buttaro. Purtroppo per Corini, però, al terzino destro si è aggiunto anche il centrocampista Mamadou Coulibaly. Il calciatore senegalese, in seguito ad un risentimento muscolare accusato dopo la seduta di domenica, fin dalla giornata di lunedì ha lavorato con i fisioterapisti e nelle prossime ore si sottoporrà ad un’indagine di controllo. Lo fa sapere il club rosanero tramite il proprio sito ufficiale.