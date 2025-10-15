Rescissione consensuale con il Palermo: Alessio Dionisi all’Empoli

Amore mai sbocciato tra la piazza del capoluogo siciliano e il tecnico toscano

L’Empoli è pronto a dare il via a una nuova fase del suo campionato di Serie B. Il club toscano, infatti, ha deciso di sollevare Guido Pagliuca dall’incarico di allenatore, aprendo la strada al ritorno di Alessio Dionisi.

Il nodo che ancora tratteneva l’ufficialità del nuovo tecnico era la rescissione del contratto tra Dionisi e il Palermo. E quella rescissione è arrivata consensualmente e in maniera ufficiale: l’ormai ex allenatore dei rosanero può tornare a sedersi sulla panchina dei toscani.

Dionisi al Palermo: amore mai sbocciato

Alessio Dionisi ha guidato il Palermo in Serie B nella stagione 2024‑25 ottenendo un bilancio complesso, fatto di aspetti positivi ma anche di passi falsi che ne hanno compromesso le ambizioni iniziali. Il Palermo ha chiuso la stagione regolare all’ottavo posto, con 52 punti in 38 partite frutto di 14 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte, segnando 52 gol e subendone 43.

Uno dei punti di forza sotto la sua gestione è stata la difesa: il Palermo, dopo 22 giornate, aveva subito solo 19 gol. Una delle migliori statistiche del torneo, con la seconda miglior difesa insieme al Pisa di Inzaghi (poi promosso in Serie A e oggi tecnico del Palermo), preceduto solo dallo Spezia con 14 gol subiti.

Al contrario, l’attacco ha mostrato limiti evidenti, soprattutto se confrontato con la stagione precedente o con le squadre in zona promozione. Dal punto di vista casalingo e non, poi, il rendimento non è stato equilibrato: il Palermo ha fatto meglio in casa che in trasferta, ma in entrambi i casi le vittorie sono mancate spesso nei momenti chiave.

Nel finale di campionato la squadra si è trovata in piena zona playoff (settimo posto), con 48 punti, in una fase in cui due sconfitte consecutive avevano complicato la strada. Alla fine, il Palermo terminò all’ottavo posto la regular season e uscì al primo turno dei playoff con la Juve Stabia proprio di mister Pagliuca. Un amore mai sbocciato, dunque, tra la piazza del capoluogo siciliano e il tecnico toscano: adesso Dionisi incontrerà di nuovo il Palermo, in campo, ma da avversario.