Palermo, riapre il sottopasso di via Crispi. torna la Ztl in via Roma

La Ztl in via Roma, in direzione stazione centrale fino a via Cavour, tornerà attiva mercoledì 5 luglio alle 8

1' DI LETTURA PALERMO – Finiti i lavori al sottopasso di via Crispi, a Palermo. Lo comunicano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alle Opere pubbliche Salvatore Orlando. “Sono stati conclusi il 1 luglio i lavori anche sulla carreggiata lato mare del sottopasso di via Francesco Crispi”. Già lunedì mattina il cantiere è stato dismesso, ieri la riapertura anche della seconda carreggiata. La Ztl in via Roma, in direzione stazione centrale fino a via Cavour, tornerà attiva mercoledì 5 luglio alle 8. “Le difficoltà e i problemi riscontrati nella fase dei lavori che ha riguardato la carreggiata lato monte – dichiarano Lagalla e Orlando – hanno, comunque, permesso di rimodulare la progettazione per il secondo step dell’opera e questo ha garantito un processo più rapido delle manutenzioni, dando la possibilità di riaprire in anticipo (la previsione era quella di ultimare i lavori entro la fine di luglio) la seconda carreggiata”.

