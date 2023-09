Ztl Palermo, cosa c’è da sapere: pass, prezzi, mappa, orari e giorni

Tutti i particolari sulla Zona a traffico limitato del capoluogo siciliano

5' DI LETTURA

PALERMO – Dal 2016 la Ztl (acronimo di Zona a traffico limitato) è realtà nel centro di Palermo come in tante altre città italiane ed estere, ma non sempre risulta chiaro come comportarsi quando si tratta di conoscerne gli orari di attività, capirne i confini, acquistare e attivare il pass d’accesso. In questo articolo cerchiamo di far luce su tutti gli aspetti utili a non trovarsi impreparati una volta all’interno della Ztl, che il Comune di Palermo definisce “una misura ambientale che contribuirà a migliorare la vivibilità” della città e “tutelare la salute dei palermitani, abbattendo i tassi d’inquinamento e limitando la pressione veicolare privata nella zona centrale”.

La mappa della Ztl di Palermo

La mappa qui sotto, presente sul sito del Comune di Palermo (copyright HERE, 2020) delinea il perimetro della Zona a traffico limitato. Queste le strade principali che formano il “quadrilatero” all’interno del quale sono in vigore le limitazioni in materia di circolazione veicolare e inquinamento ambientale:



– Via Francesco Crispi-foro Umberto I;

– Via Abramo Lincoln-corso Tukory;

– Piazza Indipendenza-via Papireto;

– Via Nicolò Turrisi-via Volturno.



Ztl Palermo, la mappa

È utile precisare che è consentito entrare, uscire e rientrare dai varchi della Ztl mentre è attiva (per esempio per cercare parcheggio), purché gli accessi multipli avvengano nell’arco di 15 minuti.

Ztl Palermo, giorni e orari

La Zona a traffico limitato del capoluogo siciliano si suddivide in diurna e notturna, distinzione necessaria per indicare le fasce orarie di riferimento.

Ztl diurna

È attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

Ztl notturna

È attiva soltanto durante il weekend e segue questi orari:



– Venerdì dalle ore 20:00 alle ore 24:00;

– Sabato dalle ore 0:00 alle ore 6:00, poi dalle ore 20:00 alle ore 24:00;

– Domenica dalle ore 0:00 alle ore 6:00.



In sostanza, la Ztl notturna è attiva sia durante la notte tra venerdì e sabato, sia durante la notte tra sabato e domenica. Dopo le ore 6:00 del mattino di domenica, decade ogni limitazione fino al lunedì. Per chiunque abbia necessità di attraversare l’area soltanto la domenica e dalle 6 in poi, quindi, non occorre acquistare o attivare alcun pass.

Pass Ztl Palermo: tipologie, prezzi, acquisto, attivazione

Il biglietto giornaliero per mettersi in regola e attraversare la Zona a traffico limitato di Palermo senza incorrere in sanzioni è acquistabile in diversi tagli. È possibile attivarlo per regolarizzare veicoli ibridi elettrici (al prezzo di 2,50 euro); veicoli a benzina o gasolio (a 5 euro); per veicoli a gas gpl o metano (a 2,50 euro).

Le possibilità di acquisto del pass per circolare nella Ztl di Palermo sono molteplici, ma in tutti i casi è fondamentale considerare che acquisto e attivazione sono due operazioni differenti. Per quanto riguarda l’acquisto, è possibile utilizzare l’app PalerMobilità oppure visitare il sito del Comune di Palermo o ancora rivolgersi agli sportelli Amat e ai rivenditori di tabacchi per i pass cartacei, sui quali sono presenti le istruzioni per comunicare l’attivazione via sms. I pass non hanno scadenza e la loro attivazione può avvenire anche nei giorni successivi all’acquisto.

Acquisto e attivazione con l’app PalerMobilità

Dopo aver scaricato e avviato l’app PalerMobilità, è necessario registrare il proprio profilo utente. Una volta pronto il profilo, l’app presenta subito una schermata “Home” con le funzionalità principali.

Poiché l’app si basa su un ‘fondo cassa’ con il quale effettuare gli acquisti, per prima cosa bisogna ricaricare i fondi della propria utenza. Selezionare “Portafoglio”, quindi “Ricarica” e poi l’importo da caricare; per finire, selezionare “Paga” e inserire i dati della propria carta.

Acquisto: a questo punto, tornando al menu “Portafoglio”, selezionare “Acquista” e poi “Pass Ztl”. Bisognerà scegliere la quantità di pass da acquistare coi fondi disponibili e poi, appunto, effettuare l’acquisto.

Attivazione: tornando ancora una volta alla schermata principale “Home”, selezionare “Ztl” e poi il proprio pass Ztl dalla lista a disposizione. Per attivare il pass scelto bisognerà inserire la targa del veicolo che accederà alla Zona a traffico limitato.

L’app consente anche di attivare i biglietti cartacei acquistati presso le tabaccherie e gli uffici Amat, selezionando dalla schermata “Home” l’icona “Ztl” e l’opzione “N. Cartaceo”, per poi inserire il numero del pass e la targa del veicolo da abilitare.

Acquisto sul sito del Comune di Palermo

Il portale online del Comune permette al cittadino-utente di registrarsi (anche tramite SPID o carta d’identità elettronica) e in seguito acquistare il pass per la Ztl. La sezione dedicata e le istruzioni per procedere ad acquisto e attivazione sono presenti sulla pagina di riferimento del sito dell’ente.

Sportelli Amat e altre alternative

Negli uffici dell’Azienda municipalizzata auto trasporti è possibile acquistare i biglietti per la Ztl di Palermo durante gli orari di apertura degli sportelli. Questi i dettagli forniti da Amat sui punti vendita:



– Via Alfonso Borrelli, lunedì-venerdì, ore 8-18;

– Via Giusti, lunedì-venerdì, ore 8-13 e solo lunedì e mercoledì anche 14:45-17;

– Piazza Alcide De Gasperi, lunedì-venerdì, ore 8-13 e solo lunedì e mercoledì anche 14:45-17;

– Stazione centrale, lunedì-venerdì, ore 7:30-13 e solo martedì e giovedì anche 14:45-17;

– Via Ernesto Basile, lunedì-venerdì, ore 8-13 e solo lunedì e mercoledì anche 14:45-17;

– Piazza Politeama, lunedì-venerdì, ore 8-20.



Amat ricorda che si può acquistare un pass Ztl anche nelle sedi Aci di Palermo e provincia e presso gli sportelli delegati, con pagamento e rilascio immediato.

Come attivare il biglietto per la Ztl via sms

Nei casi di acquisto di pass per la Zona a traffico limitato cartacei, o semplicemente qualora si possedesse un codice per l’attivazione, questa può avvenire tramite l’invio di un sms al numero 3399942927. Il messaggio dovrà contenere, in questo ordine:

ZTL(spazio)Numero di targa(spazio)codice

Tutte le altre istruzioni utili sono presenti sul retro dei biglietti.



SEGUI LA CRONACA DI PALERMO: TUTTE LE NOTIZIE