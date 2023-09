Palermo ricorda il maresciallo Ievolella, Lagalla: “Scrupoloso investigatore”

L'omicidio 42 anni fa

PALERMO – Ricordato a Palermo il maresciallo dei carabinieri Vito Ievolella, ucciso 42 anni fa dalla mafia. “Dopo 42 anni, ricordiamo il sacrificio del maresciallo maggiore Ievolella, instancabile e scrupoloso investigatore, impegnato in difficili indagini che hanno portato all’arresto di numerosi soggetti aderenti a Cosa nostra che lo ha ucciso in un vigliacco e barbaro agguato”, ha affermato il sindaco, Roberto Lagalla, oggi nel corso della cerimonia sul luogo dell’agguato.

Corona d’alloro per Vito Ievolella

“È anche grazie a Ievolella se in anni segnati dall’omertà si è riuscito a fare luce sugli affari della criminalità organizzata a Palermo”, ha aggiunto Lagalla che ha deposto una corona d’alloro in ricordo del carabiniere in piazza principe di Camporeale.