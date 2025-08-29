Palermo ricorda Libero Grassi, l’imprenditore che disse no al racket

Ucciso dalla mafia 34 anni fa mentre andava nella sua azienda tessile, la Sigma

PALERMO – Palermo commemora Libero Grassi, l’imprenditore ucciso dalla mafia 34 anni fa, il 29 agosto 1991. Come ogni anno i figli Davide e Alice Grassi, insieme al nipote Alfredo, in via Alfieri – luogo del delitto – hanno incollato alla parete un manifesto e verniciato di rosso il luogo dove è stato trovato l’imprenditore assassinato.

Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, il prefetto di Palermo Massimo Mariani, il presidente della Commissione regionale antimafia Antonello Cracolici, il sindaco Roberto Lagalla e i vertici della forze dell’ordine.

L’imprenditore venne ucciso alle 7.30 mentre, come tutte le mattine, si recava al lavoro nella propria azienda tessile, la Sigma. A gennaio del 1991 aveva scritto una lettera aperta, pubblicata dal Giornale di Sicilia, al suo “ignoto estorsore” per chiedergli di “risparmiare telefonate dal tono minaccioso e le spese per l’acquisto di micce, bombe e proiettili, in quanto non siamo disponibili a dare contributi e ci siamo messi sotto la protezione della polizia”.

Libero Grassi in questa sua battaglia era stato lasciato solo, soprattutto dagli imprenditori. Nel manifesto affisso ogni anno dai figli si legge: “Il 29 agosto 1991 qui è stato assassinato Libero Grassi, imprenditore, uomo coraggioso, ucciso dalla mafia, dall’omertà dell’associazione degli industriali, dall’indifferenza dei partiti, dall’assenza dello Stato”.

“Sul fronte della lotta al racket e alla mafia noto un appiattimento della città rispetto alle reazioni avute dopo le stragi e le tanti morti, tra cui quella di mio padre – dice Alice Grassi -. Vedo nelle scuole che c’è tanta ignoranza, nel senso di ignorare le cose. E’ sempre più diffusa l’idea del raggiungimento del guadagno facile attraverso scorciatoie come la mafia o la criminalità”.

Alle 10, all’Orto Botanico di Palermo, si parlerà del recupero del “Parco Libero” intitolato all’imprenditore ucciso e da anni nell’abbandono. Alle 15 si svolgerà l’VIII edizione dell’iniziativa “Vela per l’inclusione sociale”, con i bambini dei quartieri Kalsa e Cep, le educatrici di Addiopizzo a bordo delle imbarcazioni dei soci della Lega navale italiana, tra cui Ionia 97, intitolata a Libero Grassi. In serata a Capaci, presso MuSt23-Museo stazione 23 maggio il dibattito “A 34 anni dall’omicidio di Libero Grassi”.

Piantedosi: Libero Grassi continua a essere fonte di ispirazione

“Oggi ricordiamo il sacrificio di un uomo che ha pagato con la vita il coraggioso rifiuto di piegarsi alla violenza mafiosa. L’assassinio di Libero Grassi, il 29 agosto del 1991, non è riuscito a impedire che il movimento di ribellione civile contro la prepotenza della criminalità organizzata, nato dalla pubblica denuncia dell’imprenditore, crescesse nel tempo con sempre maggior forza – afferma, in una nota, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

“Dignità e libertà – aggiunge – hanno un valore inestimabile. Legalità e giustizia rappresentano condizioni necessarie per costruire uno sviluppo sano e duraturo. È questa la sua eredità. Sono questi i principi che lo hanno guidato nella sua scelta di opporsi al racket, con risolutezza e senza tentennamenti. È per questo che la memoria di Libero Grassi continua a essere fonte di ispirazione per chi ogni giorno combatte la mafia, e le sue logiche di prevaricazione, e lavora per un’Italia più libera, forte e solidale”.

Il messaggio dell’assessore Edy Tamajo

“Oggi non celebriamo solo l’anniversario di un omicidio di mafia, ma ricordiamo la scelta di un uomo che decise di non abbassare la testa. Libero Grassi non è una foto in bianco e nero: è un esempio che dovrebbe interpellarci ogni giorno”. Così l’Assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, nel giorno della commemorazione di Libero Grassi, ucciso dalla mafia il 29 agosto 1991 per aver rifiutato di pagare il pizzo.

“Troppo spesso – aggiunge Tamajo – la parola antimafia viene ridotta a un rito di circostanza. E invece dovrebbe diventare pratica quotidiana: nel mondo dell’impresa, nella politica, nei comportamenti dei cittadini. Grassi ci ha insegnato che dire no non è un atto eroico, ma una scelta normale di dignità. È questo il messaggio che dobbiamo avere il coraggio di ripetere, senza paura e senza alibi”.

Tamajo ha infine sottolineato l’attualità dell’appello lanciato in questi giorni dalla figlia di Libero Grassi, Alice: “Ha ragione quando denuncia il disinteresse della società civile. La mafia non spara come un tempo, ma continua a insinuarsi nell’economia, nei quartieri, nei rapporti sociali. Per questo il miglior modo di ricordare Libero Grassi è costruire ogni giorno alternative credibili: lavoro, opportunità, sviluppo sano”.

Di Dio: la storia di Libero Grassi è memoria viva

“La storia di Libero Grassi non appartiene solo al passato: è memoria viva, è monito, è responsabilità. Ricordarlo significa riaffermare che nessun imprenditore deve mai più essere lasciato solo. Libero era un imprenditore come noi, come le migliaia di donne e uomini che ogni giorno portano avanti le proprie attività con dignità e coraggio. La sua scelta di dire no al pizzo e alle logiche mafiose resta un esempio luminoso di libertà e di coerenza civile. Anche per questo, Confcommercio da anni sostiene con convinzione il ‘Premio Pina e Libero Grassi’ promosso dall’associazione ‘Solidaria’, affinché i valori di Libero siano trasmessi alle giovani generazioni e diventino seme di una società più giusta, più libera e fondata sul rispetto delle regole”: così Patrizia Di Dio, vice presidente di Confcommercio con incarico alla legalità e sicurezza e presidente di Confcommercio Palermo, ha ricordato l’imprenditore Libero Grassi nell’anniversario della sua uccisione, partecipando stamattina alla cerimonia di commemorazione in via Alfieri a Palermo.

“Essere presenti in questa giornata – prosegue Di Dio – significa alimentare la cultura della legalità e del coraggio, significa ribadire che siamo comunità, che siamo Stato. E che lo Stato, con l’impegno delle istituzioni, delle associazioni e dei cittadini, è più forte del ricatto mafioso. Ma significa anche rinnovare l’impegno quotidiano per la legalità, per la giustizia, per la libertà d’impresa. Un impegno che Confcommercio, da tempo, porta avanti con determinazione, accanto agli imprenditori che denunciano e accanto a chi troverà domani la forza di farlo, certo di non essere mai più solo.”