Rapina nella zona di Tommaso Natale

VIA GIULIO VERNE

PALERMO – Rapina a mano armata ieri sera a Palermo. Intorno alle 23 in due hanno bloccato un rider di Glovo in via Giulio Verne a Tommaso Natale. Uno dei due impugnava una pistola.

L’uomo, 43 anni, è caduto in monopattino mentre tentava di scappare. È stato necessario ricorrere alle cure del pronto soccorso.

Per fortuna ha riportato solo delle contusioni. Bottino di un centinaio di euro.