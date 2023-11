Palermo, Rinaudo: “Esonerare Corini non è la soluzione ai problemi”

Il d.s. rosanero analizza il momento negativo

PALERMO – Parla Leandro Rinaudo. Il direttore sportivo del Palermo è stato intervistato per Sky Sport e ha analizzato il difficile momento dei rosanero, reduci dalla sconfitta con il Cittadella, confermando la fiducia in Eugenio Corini.

“Consapevoli del momento negativo”

“Siamo consapevoli del trend negativo che stiamo vivendo, i momenti difficili arrivano – afferma – . Ci sono delle cose da migliorare, tutto il club è concentrato per migliorare. Siamo arrabbiati con noi stessi, ma questa rabbia ci dà tanta energia per invertire la rotta e fare bene come a inizio stagione”.

“Perché la flessione? Sono i momenti del calcio, esonerare l’allenatore non è la soluzione giusta ma siamo vigili giornalmente affinché ci siano le condizioni per tornare a essere quelli di inizio stagione. C’è unione d’intenti, abbiamo tanta energia per venire fuori da questa situazione“, continua Rinaudo.

“Capiamo la frustrazione dei tifosi”

Il d.s. rosanero parla anche della contestazione dei tifosi: ‘Siamo fortunati a lavorare per il Palermo e orgogliosi di far parte del City Group. I tifosi sono il motore pulsante del nostro cuore, capiamo la frustrazione e soffriamo per loro. Palermo è unica, abbiamo bisogno del loro supporto e tutti insieme ne usciremo”.