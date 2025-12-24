Palermo, Rini (FdI): sugli eventi accuse strumentali dalle opposizioni

Il presidente cittadino dei meloniani: gli uffici dimostreranno la regolarità degli affidamenti

PALERMO – “Spiace constatare come le opposizioni continuino a gridare allo scandalo sugli affidamenti degli eventi culturali e sportivi della città, parlando di presunti favoritismi verso amici e conoscenti dell’attuale amministrazione. Accuse puntuali come ogni anno, ma chiaramente strumentali. Si dimentica volutamente che già nel 2018, quando al governo della città c’erano alcuni esponenti che oggi firmano l’esposto, analoghe questioni vennero sollevate senza che allora si parlasse di irregolarità”. Lo dichiara il consigliere comunale Antonio Rini, presidente cittadino di Fratelli d’Italia.

“Gli eventi oggetto delle polemiche – prosegue Rini – non sono iniziative occasionali, ma manifestazioni consolidate che fanno parte della tradizione e dell’identità culturale di Palermo. Appuntamenti che nel tempo hanno contribuito a migliorare l’immagine della città, rendendola più attrattiva dal punto di vista turistico e generando importanti ricadute economiche per il territorio”.

“Siamo certi che gli uffici competenti dimostreranno in modo chiaro e trasparente la piena regolarità degli affidamenti, sia nei confronti dell’opposizione sia, qualora vi fossero iniziative formali, nelle sedi competenti”.

“L’amministrazione – conclude Rini – continuerà a operare nel rispetto delle regole e nell’interesse esclusivo della città, respingendo al mittente polemiche pretestuose che non contribuiscono al bene di Palermo e dei suoi cittadini”.