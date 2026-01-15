Palermo, riparato un palo incidentato in via Belmonte Chiavelli

L'intervento di Amg Energia

PALERMO – Gli operatori della direzione Pubblica illuminazione e Verifiche di AMG Energia hanno eseguito un intervento urgente per l’ancoraggio e il ripristino della linea aerea che alimenta buona parte dei punti luce, oltre sessanta, di via Belmonte Chiavelli e traverse.

L’attività si è resa necessaria dopo la rimozione di uno dei sostegni, collocato ad angolo con via Bagnera, su cui è ancorata la linea di alimentazione: il palo, che molto probabilmente è stato incidentato da un mezzo pesante in transito (la carreggiata è molto stretta), è stato trovato inclinato e, anche per la presenza di fenomeni di corrosione, è stato rimosso a tutela della pubblica incolumità. Al suo posto è stata collocata una palina provvisoria per garantire l’appoggio della linea aerea che è stata correttamente ancorata.

L’intervento è stato eseguito con il supporto della polizia municipale per regolamentare la circolazione in considerazione delle dimensioni ristrette della sede stradale. Per il ripristino definitivo del sostegno rimosso occorre un intervento di manutenzione straordinaria, a carico autorizzativo e finanziario del Comune di Palermo, ente proprietario degli impianti di illuminazione cittadini.