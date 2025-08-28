Palermo, ripristinato il semaforo di piazza Ruggero Settimo

L'intervento di Amg Energia

PALERMO – Danneggiato da ignoti e subito ripristinato. AMG Energia ha già rimesso in funzione, lunedì 25 agosto, il semaforo di piazza Ruggero Settimo (lato via Turati) che fa parte dell’impianto che regola l’incrocio tra via Libertà, la stessa piazza Ruggero Settimo e piazza Castelnuovo. Il semaforo è stato molto probabilmente colpito con violenza da un’auto, forse proveniente da via Libertà o da piazza Castelnuovo a velocità sostenuta, sabato 23 agosto. L’urto ha, infatti, piegato la palina e ha distrutto la lanterna semaforica. L’autore dell’incidente non si è fermato né ha segnalato il problema. La società sta predisponendo denuncia contro ignoti con l’obiettivo anche di poter acquisire le immagini delle telecamere presenti in zona.

L’impianto semaforico è tornato regolarmente in funzione. Lo scorso mese di aprile è stato trasformato da due a tre fasi, con l’aggiunta di una nuova fase di rosso per tutti i veicoli provenienti dalle tre direzioni (Libertà-Ruggero Settimo-Castelnuovo) con un tempo in più, quindi, dedicato esclusivamente all’attraversamento pedonale. Il semaforo è il primo in città a funzionare con tre tempi, uno dei quali dedicato solo ai pedoni.