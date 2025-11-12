Palermo, Verre saluta i rosanero: c’è la risoluzione consensuale del contratto

Il calciatore era fuori rosa dall'inizio di questa stagione di Serie B

Il Palermo e il centrocampista Valerio Verre hanno raggiunto la risoluzione consensuale del contratto che legava il giocatore al club rosanero. Una decisione presa d’accordo tra le parti che pone fine, in modo ordinato e rispettoso, all’avventura del calciatore all’interno della squadra del capoluogo siciliano.

Verre, classe 1994, era arrivato a Palermo con grandi aspettative. Centrocampista abile tecnicamente e con molta esperienza, aveva già vissuto ambienti importanti tra Serie A e B. A gennaio del 2023 il Palermo lo aveva preso in prestito dalla Sampdoria.

Poi, nella sessione estiva di calciomercato del 2024, il club di viale del Fante lo aveva acquistato definitivamente (contratto fino a fino al 30 giugno 2027) dopo essersi svincolato dal club blucerchiato. Nella prima stagione di Serie B che ha giocato con i rosanero (da gennaio a giugno 2023), ha concluso il campionato con 14 presenze, 2 gol e 3 assist. Nel campionato cadetto 2024-2025, invece, ha ottenuto un bottino di 28 presenze, 2 gol e 4 assist.

Il divorzio arriva, da parte dei rosanero, per liberare risorse economiche e rendere più fluida la progettazione tecnica. Dal canto suo, il giocatore potrà tentare una nuova tappa della sua carriera in cerca di maggiore continuità e spazio. Verre, a inizio di questa stagione di Serie B, era stato messo fuori rosa per scelta tecnica.