Palermo: rissa in discoteca, chiude per un mese il Notr3

I fatti risalgono allo scorso febbraio

PALERMO – Il questore di Palermo Leopoldo Laricchia ha chiuso per 30 giorni il locale Notr3 in via Pasquale Calvi a Palermo. Dopo le indagini su una rissa avvenuta nei pressi della discoteca è stato emesso il provvedimento di chiusura eseguito dagli agenti di polizia.

Durante una delle serate un ragazzo a febbraio è stato picchiato da alcuni coetanei. La vittima ha riportato ferite e lesioni in faccia.

Quella notte la polizia era intervenuta dopo una telefonata arrivata alla linea d’emergenza 112. I poliziotti quella sera non avevano individuato tracce del pestaggio. E’ stato necessario ascoltare i testimoni e acquisire le immagini dei sistemi di sorveglianza per ricostruire quanto successo. Pare che nessuno sia intervenuto per sedare la rissa.

Pochi giorni prima, alla fine di gennaio, un ragazzo era stato arrestato davanti alla discoteca di via Pasquale Calvi per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale.

Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale erano intervenuti anche in quell’occasione dopo una telefonata arrivata al 112 in cui veniva segnalata una rissa tra due clienti. Più volte i residenti hanno protestato per quanto avviene soprattutto di notte nei pressi del locale e alla luce della chiusura chiedono maggiori controlli non appena la discoteca riaprirà i battenti.