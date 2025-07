Palermo, Ceccaroni: “Ecco cosa ci sta dando Inzaghi in questi primi giorni”

Il difensore: "Manchester City? Mix di belle emozioni nello spogliatoio"

“L’impatto mi sembra molto positivo. C’è grande entusiasmo. Il mister si è presentato come persona con grande voglia di lavorare e cerca di trasmetterci quello in cui crede. Stiamo lavorando molto in questi primi giorni. Il fatto che ci sia molto entusiasmo è importante”. Queste le prima parole di Pietro Ceccaroni, difensore del Palermo, intervenuto in conferenza stampa dal ritiro dei rosanero in Valle D’Aosta.

“Sicuramente sono contento della scorsa stagione anche se l’obiettivo della squadra non è stato raggiunto – prosegue il calciatore dei rosa -. Sono contento di quello che sono riuscito a proporre. Riuscire a giocare un po’ più avanti è stata una cosa migliore. Forse a Venezia ho fatto altre stagioni di buon livello. Questo modulo con la difesa a 3 mi dà possibilità di essere un po’ più offensivo”.

Ceccaroni ha poi aggiunto ancora qualcosa sul passato proiettandosi però anche al futuro: “Gli errori dell’anno scorso ci sono stati e sono stati valutati. Inzaghi ci sta dando grande dedizione sul lavoro un questi giorni. Ci dice di aiutarci uno con l’altro e di pensare alla squadra e non al singolo. In B corsa e determinazione fanno la differenza, abbiamo una squadra di livello e dobbiamo mettere qualcosa”.

Poi il difensore ha parlato del nuovo acquisto Tommaso Augello: “Non penso ci sia bisogno di convincere qualcuno a venire qui a Palermo. Lui è un mio caro amico e il mio testimone di nozze. Ci siamo sentiti spesso e abbiamo fatto un sacco di vacanze insieme. Sono contento che sia qui a darci una mano, penso sia un grande giocatore“.

“Incontro con il Manchester City? Un mix di belle emozioni nello spogliatoio. Chi non sogna di giocare con una squadra di questo livello? C’è anche un po’ di timore diciamo, affronteremo dei campioni di livello assoluto e davanti al nostro pubblico cercheremo di fare una bella figura. Sono le partite che uno sogna di giocare. Saremo pronti, proveremo a divertirci e a far divertire il nostro pubblico”, ha concluso.