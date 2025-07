Palermo, Augello: “Avevo offerte dalla Serie A ma ho scelto i rosanero”

Il nuovo acquisto si presenta: "Contento di iniziare in una piazza così calda"

Giornata di presentazione a Châtillon, in Valle D’Aosta, sede della preparazione pre campionato del Palermo. Tommaso Augello, primo acquisto ufficiale del club rosanero in questa sessione estiva di calciomercato, si è presentato ai giornalisti presenti in ritiro per parlare della sua nuova avventura calcistica.

“La trattativa è nata perché mi ha chiamato il mio procuratore per dirmi che c’era il Palermo interessato. Poi ho sentito il direttore Osti, che ho avuto già alla Sampdoria e con il quale ho un bel rapporto. Ho sentito anche il mister, so che voleva portarmi qui. Penso di aver fatto la scelta giusta anche se avevo delle offerte in Serie A, però credo che Palermo è qualcosa di importante e possiamo fare grosse cose”.

“Palermo è una bellissima città, con il mare, e sono contento di essere arrivato – prosegue l’esterno mancino -. Non c’è stato bisogno di convincermi più di tanto. Sono molto amico con Ceccaroni, lui era contento che potessi venire qua e mi ha detto che si sta tanto bene. È un ambiente caldo e se riusciamo a dare il massimo sarà bellissimo”.

“Ho giocato contro il Palermo al Barbera, bellissimo entrare in quello stadio. Stadio bello, tifo importante, sono contento di iniziare in una piazza così calda. Mister Ranieri? Abbiamo passato un po’ di anni insieme, è qualcosa di veramente grande. È stato l’allenatore più importante della mia carriera. Un signore del calcio. Inzaghi? Sono sempre stato tifoso del Milan, ho sempre esultato ai suoi gol. Quando mi ha chiamato è stato emozionante, sono contento di essere allenato da lui”, ha concluso Augello.