La lista dei giocatori che si riuniranno in vista della preparazione estiva tra Ronzone e Pinzolo dal 9 luglio al 4 agosto

PALERMO – Questi i calciatori rosanero che domani si raduneranno in Veneto, in vista del ritiro che si svolgerà in Trentino Alto Adige, tra Ronzone e Pinzolo, dal 9 luglio al 4 agosto:

Aurelio

Broh

Brunori

Buttaro

Corona

Damiani

Di Mariano

Gomes

Jensen

Lucioni

Marconi

Massolo

Mateju

Nespola

Pigliacelli

Saric

Segre

Soleri

Stulac

Valente

Ionut Nedelcearu, in seguito agli impegni con la Nazionale rumena, si aggregherà al gruppo il 9 luglio.