Il Palermo va in ritiro: i rosanero iniziano la preparazione verso l’Ascoli

Malcontento nella squadra di Mignani dopo la sconfitta contro lo Spezia

Il Palermo guidato da Michele Mignani va in ritiro. A comunicarlo è la stessa società rosanero nel report dell’allenamento odierno diramato attraverso il proprio sito ufficiale. Tre pareggi e due sconfitte, quest’ultime consecutive, non hanno permesso a Brunori e compagni di ritrovare entusiasmo in vista del rush finale di questa Serie B.

Inoltre, soprattutto nelle ultime due partite, le prestazioni sono state scadenti nella maggior parte dei minuti giocati. La rimonta della Reggiana al “Barbera” e la vittoria al “Picco” dei padroni di casa dello Spezia hanno evidenziato seri problemi (tattici, tecnici e mentali) tra le fila dei rosanero.

Per questo motivo, e in vista della gara contro l’Ascoli in programma domenica 5 maggio a Palermo, i rosanero saranno in ritiro e proseguiranno la preparazione al Palermo CFA di Torretta. Anche la tifoseria siciliana, al triplice fischio della gara contro lo Spezia, aveva espresso il proprio malcontento per quanto visto nel corso della partita.

Il report dell’allenamento

I calciatori che ieri hanno disputato il match contro i liguri hanno svolto una seduta defaticante. Il resto del gruppo ha svolto un’attivazione, rondos, un lavoro atletico ed una partita in famiglia con la formazione Under 17.

Nel mirino del Palermo, adesso, c’è l’urgente ritorno alla vittoria che manca dal 10 marzo in campionato e dal 17 febbraio tra le mura amiche del “Renzo Barbera”. Servirà ritrovare motivazione ed entusiasmo alla squadra allenata da Michele Mignani in vista delle ultime due gare di regular season e dei successivi playoff.