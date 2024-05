Spezia-Palermo 1-0: entra Ranocchia tra i rosanero – LIVE

Segui la diretta della gara tra i bianconeri e i rosanero

Spezia-Palermo mette in palio punti importanti per entrambe le squadre. I padroni di casa vogliono vincere per uscire dalla zona playout della classifica, i rosanero per riportare entusiasmo in questo rush finale di Serie B.

La partita

Articolo in aggiornamento

70′ – Giallo per Ranocchia

65′ – Ammonito Vignali

62′ – Mignani sceglie Ranocchia che prende il posto di Buttaro

58′ – Mister D’Angelo manda in campo Bandinelli al posto di Falcinelli

47′ – Risponde Esposito sugli sviluppi di un calcio di punizione, palla di poco alta sopra la traversa

46′ – Diakité prova la conclusione in porta, respinge Zoet

Ore 16.03 – Nessun cambio, squadre di nuovo in campo. Inizia la ripresa al “Picco”

45′ + 1′ – Termina il primo tempo della sfida tra Spezia e Palermo. Padroni di casa in vantaggio dopo l’errore di Lund, ma rosanero assenti sia prima che dopo la rete del vantaggio parziale dei bianconeri. Tanti, troppi gli errori tecnici e praticamente nulla la manovra offensiva della squadra allenata da Mignani

45′ – Assegnato un minuto di recupero

34′ – Elia va vicino al gol con una forte conclusione di destro che sfiora l’incrocio dei pali della porta difesa da Pigliacelli

29′ – Giallo per Salvatore Esposito

26′ – Un cross di Vignali per poco non si trasforma in gol, Pigliacelli ci mette una pezza e para

16′ – GOL DELLO SPEZIA! Lund appoggia verso Pigliacelli ma il passaggio è troppo lento, Di Serio si avventa sul pallone e con uno scavetto anticipa il portiere del Palermo e porta in vantaggio i bianconeri

9′ – Brutto errore di Di Francesco che perde palla nei pressi della propria area, Elia la recupera e serve Verde che prova il piazzato con il mancino ma non centra la porta da posizione ideale

Ore 15.01 – Primo pallone affidato ai padroni di casa, al via il match allo stadio “Alberto Picco” di La Spezia

Ore 14.59 – Spezia e Palermo sono sul terreno di gioco, soliti saluti di rito prima del match

Ore 14.45 – Si rientra negli spogliatoi, calcio d’inizio in programma alle ore 15.00

Ore 14.25 – Le squadre entrano in campo per il riscaldamento

Il tabellino

SPEZIA: Zoet, Elia, Nagy, Esposito S., Vignali, Falcinelli (dal 58′ Bandinelli), Di Serio, Mateju, Nikolaou (Cap.), Hristov, Verde. A disposizione: Zovko, Wisniewski, Tanco, Esposito P., Cipot, Reca, Moro, Bandinelli, Candelari, Bertola, Kouda, Jagiello. Allenatore: D’Angelo.



PALERMO: Pigliacelli, Lund, Gomes, Lucioni, Segre, Brunori (Cap.), Di Francesco, Diakité, Buttaro (dal 62′ Ranocchia), Soleri, Ceccaroni. A disposizione: Desplanches, Kanuric, Graves, Stulac, Mancuso, Insigne, Ranocchia, Marconi, Nedelcearu, Henderson, Traorè. Allenatore: Mignani.



ARBITRO: Pezzuto (Lecce). AA1: Berti (Prato). AA2: Miniutti (Maniago). IV UFFICIALE: Lovison (Padova). VAR: Marini (Roma 1). AVAR: Longo S. (Paola).



MARCATORI: 16′ Di Serio (S).



NOTE: Ammoniti: S. Esposito (S), Vignali (S), Ranocchia (P).