Palermo, ritrovato il pulmino rubato a un’associazione per disabili

Rintracciato in via Empedocle Restivo. La Cna Palermo dona un nuovo mezzo a Lab 360

PALERMO – E’ stato ritrovato il pulmino rubato all’associazione Lab360 che si occupa di assistere bimbi disabili a Palermo. I carabinieri e la polizia hanno rintracciato il Fiat Scudo ieri sera, in via Empedocle Restivo, rubato poche ore prima da via Filippo Cordova, probabilmente per rompere la vetrina di un negozio di detersivi, davanti al quale è stato trovato il mezzo, danneggiato.

La presidente della cooperativa “Idee in movimento” e dello spazio aggregativo sottolinea come il furgone è uno strumento di autonomia e inclusione. I militari del radiomobile, con il supporto dei poliziotti del commissariato San Lorenzo, hanno trovato il pulmino, con evidenti danni.

La Cna Palermo dona un nuovo pulmino a Lab 360

Pippo Glorioso, segretario provinciale della Cna Palermo, ha acquistato un pulmino all’associazione Lab 360 che si occupa di ragazzi disabili. Il veicolo, sottratto nei giorni scorsi, è stato ritrovato danneggiato la notte scorsa dalle Forze dell’Ordine. “Siamo stati colpiti – dice la presidente dell’associazione Lab 360 -, ma non siamo soli. Da un gesto vile è nato un esempio straordinario di solidarietà. È da qui che ripartiamo, per continuare a garantire ai nostri ragazzi il diritto di muoversi, vivere e sognare”.