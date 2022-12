Rossella è scomparsa: la borsa, l’angoscia e l’appello social

Le ricerche.

Mariarosa D’Angelo, 65 anni, chiamata da tutti Rossella, è scomparsa da casa all’alba del 23 dicembre. La mattina stessa, intorno alle undici, la sua borsa è stata ritrovata davanti al bar Touring di Mondello. A lanciare un appello su Facebook è il nipote, Simone Federico.

“Alle 11.30 circa è stata ritrovata la sua borsa davanti il BAR TOURING a MONDELLO – scrive il nipote sui social – chiediamo a tutti di far girare questo post; è già stata fatta una denuncia di scomparsa ma abbiamo paura che sia scomparsa in mare (Mondello). Se non si cerca in massa non la troverà nessuno”. (foto tratta dalla pagina ‘Insieme per Mondello’ su cui è stato rilanciato l’appello)