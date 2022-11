Palermo, le parole vive di Don Corrado nella città dei morti

Il grido di dolore dell'arcivescovo.

Le parole vive di Don Corrado nella città dei morti sono state esplicite. Le parole di Don Corrado – così lo chiamano i tanti che gli vogliono bene – rappresentano uno schiaffo utile. Le parole di Don Corrado – ovvero dell’arcivescovo Lorefice -, al cimitero dei Rotoli, nel giorno dei morti, possono essere una occasione per risvegliare Palermo addormentata.

Ecco quelle parole, pronunciate nel giorno dei defunti: “Giustizia e rispetto dei nostri morti chiedono che venga allo scoperto l’origine di questa profanazione: burocrazia, interessi occulti e deresponsabilizzazione devono avere un nome. Noi dobbiamo custodire i corpi, a cominciare da questo luogo, da questo cimitero. Non possiamo continuare ancora a vedere i corpi dei nostri cari profanati. Ci dev’esser dato di venire a commemorare i nostri morti in una degna dimora”.

La tragedia dei Rotoli, con le sue mille e più bare accatastate, non si può nemmeno definire un’emergenza. Non è un problema divampato oggi, all’improvviso. E non è uno sfascio recente. Noi stiamo raccontando la situazione dal suo insorgere. Abbiamo scritto decine di articoli, scattato moltissime fotografie e riportato frammenti dell’insopportabile indecenza che accoglie i visitatori del camposanto. Coloro che vanno per rendere omaggio a una persona cara che non c’è più e non riescono a compiere serenamente il rito della pietà.

“Occorre individuare le responsabilità di questo scempio – ecco, ancora, altre parole, sgorgate da una indignazione sacrosanta –. Occorre agire tempestivamente sulle cause, chiamarle per nome. Non ci saremmo aspettati di avere sotto i nostri occhi anche quest’anno una tale orribile e nefasta visione. Rivendichiamo uniti una degna sepoltura dei nostri cari defunti”. Un monito rivolto alla politica, di ieri e di oggi, che è la prima responsabile di certe scene indecorose. Ma che dovrebbe risuonare nella coscienza collettiva dei palermitani.

Palermo, raramente, si indigna per i Rotoli e per i suoi morti sugli scaffali. Palermo organizza polemiche su tutto, tranne che sull’essenziale. L’indifferenza è il male peggiore, perché, nutrito dall’abitudine, il più difficile da curare. Le parole di Don Corrado, dell’arcivescovo Lorefice, riusciranno a risvegliare i dormienti? Lo speriamo con tutto il cuore e, in ogni caso, non saranno state pronunciate invano. Una voce consapevole e non disposta a compromessi con la rassegnazione è già una pietra su cui costruire una coscienza nuova. (Roberto Puglisi)