Palermo, ruba abbigliamento in centro: arrestato dalla polizia a cavallo

Un 34enne deve rispondere di furto aggravato e resistenza

PALERMO – Arrestato dalla polizia a cavallo un 34enne che ha tentato di rubare dei vestiti da un negozio del centro. L’uomo è entrato nell’esercizio commerciale in mattinata e si aggirava con fare sospetto tra la merce esposta. Una dipendente aveva notato l’atteggiamento del 34enne che dopo una fase di studio ha arraffato undici capi tra pantaloni e giubbotti ed è scappato via dal negozio facendo scattare l’allarme antitaccheggio.

L’uomo in fuga è stato notato dai poliziotti a cavallo. Gli agenti lo hanno inseguito fino alla via Sperlinga dove è stato il 34enne, che nel frattempo aveva gettato per strada la refurtiva, è stato bloccato anche con l’ausilio dei poliziotti di una volante. L’uomo ha opposto resistenza e per questo dovrà rispondere anche di questo reato ed è stato tratto in arresto. Il provvedimento è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.