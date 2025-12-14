Palermo, rubano un’auto e ne danneggiano 4: due denunce

Sorpresi in via Sardegna

PALERMO – La Polizia ha indagato in stato di libertà due palermitani di 30 e 23 anni. Sono ritenuti responsabili del reato di furto aggravato in concorso su più autovetture. Risultato degli intensificati servizi di presidio e controllo del territorio, che già da diverse settimane coinvolgono l’area cittadina di Viale Campania.

La ricostruzione dei fatti

In particolare, alle prime luci dell’alba due equipaggi sono intervenuti in via Sardegna dove, un utente, su linea di emergenza 112 Nue, ha segnalato il furto in atto su autovetture ad opera di due individui giunti in loco a bordo di un motoveicolo. I poliziotti hanno scorto due persone, la prima nascosta dietro un’autovettura in sosta, la seconda, vicino ad uno scooter.

Uno dei due individui, prima di essere raggiunto e fermato ha lanciato un oggetto sotto una vettura in sosta, che, prontamente recuperato è risultato essere un cacciavite. Il sopralluogo sulle autovetture ha consentito di appurare che quattro automezzi erano stati danneggiati, mentre una quinta è risultata oggetto di furto. Sia gli oggetti che la vettura risultata rubata sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

I due palermitani sono stati indagati in stato di libertà per furto aggravato in concorso.