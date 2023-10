Palermo, rubati 200 contatori Amap: ladro ripreso dalle telecamere

Sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine

PALERMO – Il ladro potrebbe avere le ore contate. Sono già duecento le denunce presentate alla polizia e ai carabinieri per i furti di contatori dell’Amap in appena due settimane in centro a Palermo.

Le indagini sul ladro

Il ladro a caccia di ottone è stato ripreso da diversi video a disposizione degli investigatori durante i colpi ai danni di condomini, panifici, gioiellerie e strutture ricettive lasciandoli senz’acqua. Disagi su disagi per i residenti e per quanti sono state vittime del ladro. I contatori dell’Amap hanno valore commerciale bassissimo. Vengono rivenduti a 3 o 4 euro per l’ottone che si trova all’interno. In tanti si sono presentati nell’azienda in via Volturno.

Cosa accade dopo il furto

La sostituzione è gratuita ma servono anche tre giorni per essere installati. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per risalire all’uomo che in queste settimane ha fatto razzia dei contatori.

