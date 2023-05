Palermo, rubati i pulmini dei disabili nel parcheggio comunale

È accaduto in via Taormina

“Apprendo che dal parcheggio comunale di via Taormina sono stati rubati due pulmini che trasportavano disabili. Il furto è di per sé un reato odioso, quando perpetrato in danno di soggetti deboli è un gesto ancor più vile. Auspico che vengano al più presto riconsegnati”. Ne da’ notizia il consigliere comunale Natale Puma

“Il furto di due pulmini dal parcheggio comunale dell’ufficio H di via Franco Taormina, avvenuto questa notte, è un gesto vile che colpisce i più deboli. Ringraziamo l’amministrazione attiva per aver già trovato soluzioni alternative che consentiranno la prosecuzione dei servizi e auspichiamo che i responsabili siano individuati in tempi celeri”. Lo dice il consigliere comunale Dario Chinnici