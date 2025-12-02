Palermo, rubato un lampione in piazzetta Padre Pino Puglisi

La denuncia del presidente del Centro Padre Nostro Maurizio Artale

PALERMO – Continuano gli atti vandalici a Brancaccio, nel luogo sacro dove i killer della mafia trucidarono Padre Pino Puglisi. Lo denuncia il presidente del Centro Padre Nostro Maurizio Artale in una nota.

“Come ogni sera – si legge -, prima di rientrare a casa, sono passato da piazzetta Padre Pino Puglisi e ho notato che avevano rubato un lampioncino. Fino alle ore 14.30, come riferitomi dai volontari del Centro che accolgono i visitatori alla casa del Beato Puglisi, il lampioncino era integro sul posto”.

“Padre Pino Puglisi – continua la nota – con le sue azioni concrete nei due anni di servizio nel quartiere, fece tremare la mafia. Prete umile, semplice, fedele al suo mandato sacerdotale, riscrisse la grammatica del servizio del fare al prossimo tuo ciò che vuoi facciano a te… ha vissuto nella sua vita il Vangelo. Ancora nessun malvivente o vandalo è stato mai assicurato alla giustizia, ma questo non ci fa rassegnare all’ignavia o all’incuria di quel luogo. Continueremo a sperare che prima o poi qualcuno sia indotto al pentimento e alla conversione.