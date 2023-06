Palermo, ruota panoramica per tre mesi a Mondello ma è polemica

La associazione Salvare Mondello protesta per la decisione

1' DI LETTURA

Una ruota panoramica da 32 metri che con annessa pedana e locale cassa occuperà una superficie di 310 metri quadrati su Viale Regina Elena a Mondello da 22 giugno al 30 settembre.

All’attrazione si accederà da via Anadiomene, proprio nel punto in cui si apre lo scorcio di mare dominato dall’antico stabilimento.

L’organizzazione ha versato al Comune una somma di 10.811 euro per l’occupazione del suolo pubblico.

Ma c’è chi non ci sta. La associazione Salvare Mondello, nota per la costante opera volta alla salvaguardia del territorio della borgata marinara, ha messo in rete un referendum sulla opportunità di collocare una grande ruota panoramica nei pressi dell’antico stabilimento balneare. Secondo il dato diffuso dall’associazione il risultato del referendum è 99% no 1% si.

“Si ritiene – affermano dall’associazione – assolutamente errato pensare di aumentare la presenza antropica nei mesi durante i quali la borgata soffre di sovrappopolazione. Se l’Amministrazione pensa di riunire intorno alla ruota panoramica turisti e palermitani, questa associazione – aggiungono – ritiene che il Foro Italico o sant’Erasmo siano zone più adatte allo scopo”.