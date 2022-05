Palermo, Sagramola: “Trattative portate avanti da Mirri e gli advisors”

"Auspico che si possa formalizzare un eventuale accordo con un interlocutore quanto più serio e strutturato possibile"

PALERMO – “Ho parlato solo sulla base di quello che anche io leggo ed apprendo dai media in merito alla ricerca ed interessamento di potenziali investitori”. A dirlo è l’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, ai microfoni del sito ufficiale del club di viale del Fante, cercando di fare chiarezza in merito ad alcune sue dichiarazioni che riguardano le trattative per la cessione della società, puntualizzando che il tutto non è portato avanti dalla sua persona.

“Le trattative, in ordine alla quali nulla sono in grado di riferire e che mai mi hanno visto direttamente coinvolto, sono condotte, difatti, dagli advisors incaricati, oltre che dal Presidente Mirri – ha sottolineato Sagramola -. Il mio era solamente un auspicio, naturalmente, come potrebbe essere quello di qualunque tifoso ed appassionato del Palermo a che si possa formalizzare un eventuale accordo con un interlocutore quanto più serio e strutturato possibile, quale che esso sia”, ha concluso l’ad rosanero.